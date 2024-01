MILANO (ITALPRESS) – Duecentomila euro da destinare a progetti di formazione e campagne di comunicazione rivolte a cittadini, studenti e soggetti economici. Obiettivo: aumentare la capacità di riconoscere gli imballaggi in bioplastica compostabile e quindi favorirne il riciclo organico insieme ai rifiuti umidi. E’ la dotazione economica del bando “Comunicazione locale 2024” promosso dal consorzio Biorepack, ai sensi dell’Art.14 dell’Allegato Tecnico siglato con ANCI. Destinatari dell’iniziativa sono gli enti locali (singoli o associati) o gli operatori da loro delegati, che, alla data di presentazione del progetto, risultino convenzionati con Biorepack.

“Da quando il nostro consorzio è nato, ci siamo subito resi conto di quanto sia essenziale aiutare i cittadini a effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti organici e dei materiali compostabili – sottolinea Marco Versari, presidente di Biorepack – Avere cittadini informati significa infatti aumentare la qualità e la quantità della FORSU raccolta e inviata negli impianti di trattamento, evitando allo stesso tempo di ‘sporcarlà con materiali non compostabili come plastiche tradizionali, vetro e metalli. In questo modo, la frazione umida verrà trasformata in compost e contribuirà a riportare nei terreni agricoli la sostanza organica di cui necessitano per garantire fertilità, rese agricole e contrastare il degrado dei suoli”.

Anche quest’anno, come già avvenuto per l’edizione 2023 del bando, una commissione valutatrice, composta da due rappresentanti del consorzio Biorepack e uno di ANCI, avrà il compito di selezionare i progetti migliori, in modo da premiare quelli più innovativi ed efficaci, stimolando al tempo stesso la compartecipazione al finanziamento da parte di altri soggetti. I progetti dovranno contenere una descrizione dettagliata delle attività, il cronoprogramma operativo (ma in ogni caso dovranno svolgersi tra il 15 marzo e il 30 novembre 2024), una valutazione preventiva dei progetti e dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità della raccolta.

I 200mila euro stanziati da Biorepack saranno ripartiti per 4 fasce territoriali (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole) e 2 bacini di utenza (maggiori o minori di 100.000 abitanti).

“I dati evidenziano che nella raccolta differenziata dell’umido e delle bioplastiche compostabili ci sono ancora rilevanti differenze tra le varie aree del Paese. Proprio per aiutare a ridurre il divario abbiamo previsto maggiori risorse per le regioni meridionali. Colmare il gap di raccolta è un interesse dell’intero sistema Paese”, sottolinea Versari.

Il bando e i moduli necessari a partecipare sono disponibili sul sito biorepack.org. Il termine per l’invio delle domande di partecipazione è il 9 febbraio 2024 e l’elenco dei soggetti risultati vincitori verrà pubblicato sul medesimo sito web entro il 1° marzo 2024.

Inoltre, per illustrare i punti salienti del bando e per rispondere alle domande degli interessati, Biorepack e ANCI hanno organizzato un webinar per martedì 16 gennaio, alle ore 10.

