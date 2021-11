ROMA (ITALPRESS) – La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Fabio Refrigeri, ha dato parere favorevole a maggioranza a tre proposte di legge. La prima, della quale sono state esaminate le norme finanziarie, riguarda gli interventi per lo sviluppo della blue economy. E’ stata prevista l’istituzione di due fondi appositi dai quali attingere i fondi necessari alle attività contenute nella proposta. La proposta, prima di arrivare in Aula, dovrà adesso avere il parere finale della commissione Lavoro.

Le altre due, illustrate dal vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, riguardano il Bilancio. In particolare il rendiconto generale della Regione Lazio per il 2020 e una serie di norme approvate dalla Giunta per rispondere a una parte dei rilievi mossi dalla sezione regionale della Corte dei Conti: in sintesi, sono stati adeguati una serie di fondi di garanzia, che i magistrati contabili avevano giudicato troppo esigui.

Il consigliere Giancarlo Righini (FdI), nel suo intervento, ha fatto presente come gli stessi rilievi fossero già stati sollevati dall’opposizione nel corso della discussione del Bilancio. Massimiliano Maselli (FdI) ha evidenziato che con queste norme di adeguamento “la Regione non avrà l’autonomia di disporre del proprio personale, per questo non possiamo condividere questa norma, che penalizzerà la Regione tutta. Dobbiamo cambiare la legge nazionale, su questo presenteremo una mozione in Consiglio regionale”. Una posizione condivisa anche da Orlando Tripodi (Lega): “E’ opportuno che tutte le forze politiche si facciano carico di questo tema”.

Su una seconda parte dei rilievi, che riguardano in particolare l’utilizzo dell’extra gettito sanitario – come spiegato da Leodori – la Giunta ha proposto ricorso di fronte alle sezioni riunite della Corte dei Conti.

(ITALPRESS).