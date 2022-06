I gioielli, siano essi anelli, orecchini, collier o spille, devono essere i protagonisti assoluti dell’outfit che si indossa; da portare da soli o mescolati tra loro. La regola è giocare con i bijoux e dare tono anche ai capi più seriosi. Più sono appariscenti e più sono perfetti. E il discorso vale anche per le mollettine per capelli in strass o perle, cerchietti preziosi o coroncine. Per realizzare l’outfit perfetto non basta abbinare i capi più belli che si hanno nell’armadio: occorre studiare ed adottare anche gli accessori. Per completare dunque il look dovrete scegliere e acquistare con cura i gioielli da sfoggiare ed abbinare ai vestiti.

Ma quali sono i bijoux perfetti da indossare per valorizzare la propria immagine, evitando errori e cadute di stile? Come fare ad orientarsi al meglio tra così tanti orecchini e collane?

La scelta dei bijoux

Per scegliere l’accessorio che può valorizzare è bene partire dalla forma del viso. Per chi ha un volto tondo l’ideale è scegliere orecchini pendenti o di forma geometrica, per chi invece ha un viso più triangolare è preferibile sceglierli a goccia. Le donne con un volto quadrato possono infine optare per orecchini a cerchio.

Anche la carnagione può essere un indicatore importante per scegliere i gioielli: a chi ha un viso tendente al rosa donano l’argento, il platino e l’oro bianco, chi ha colori più caldi invece starà meglio con bijoux in oro, ottone o rame. Per scegliere il gioiello giusto non bisogna solamente seguire il dress code, ma bisogna anche dar voce alla propria personalità e al proprio umore. Le sognatrici sceglieranno collane con un ciondolo romantico ed orecchini di perle, al contrario, gli animi più audaci, opteranno per accessori rock e decisamente vistosi.

Abbiamo curiosato tra le passerelle delle sfilate di quest’anno per rubare alle super top le tendenze cool da mostrare in questa particolare vetrina e abbiamo scoperto che alcuni gioielli che renderanno speciali i vostri outfit , si ispirano al mondo dell’infanzia, per farvi tornare un po’ bambine e giocare con i colori pop.

Plastica e toni pastello

bijoux di questa estate rappresentano un vero inno all’allegria e alla spensieratezza. Essi rubano forme, colori e linee al mondo dei più piccoli: i bijoux in plastica colorata sono di grande tendenza, così come le silhouette spesse e arrotondate e con colori pastello tipicamente in stile “baby”.

Riflettori puntati sui bracciali, i veri grandi protagonisti della stagione: i vistosi bangles indossati a strati, i cerchi aperti che adornano i polsi, i bracciali spessi e i set di bracciali da indossare tutti insieme.

Per quanto riguarda le collane, la tendenza di oggi è maxi: spesse, lunghe, esagerate, purché si facciano notare in mezzo a tutti gli altri accessori. I fashion designer, inoltre, invitano alla leggerezza che non è mai superficialità, anche con i colori pop e le nuance accese e brillanti che caratterizzano da sempre gli accessori estivi.

Sensualità dal sapore vintage

bijoux di oggi segnano il ritorno di alcuni capisaldi della storia dei gioielli. Torna in auge il Choker, girocollo aderente al collo che ci riporta direttamente nei mitici anni ’90: di pelle o di strass o ancora rivestito di tessuto, è un must del momento. Tornano protagoniste anche le perle, declinate in ogni forma e dimensioni; dalle collane a uno o più fili, ai bracciali a maglia larga, fino agli orecchini chandelier.

La moda estiva promuove infine il ritorno delle spille che potranno essere usate per adornare, per tenere insieme i lembi di un tessuto o semplicemente per decorare ed illuminare un outfit.

Altri tipi di bijoux