Bignardelli “Investimenti bloccati per mancato scambio di mail”

PALERMO (ITALPRESS) - "I tempi organizzativi sono basilari, perché tutti gli investimenti europei, nazionali e regionali hanno una loro validità se vengono messi all'opera quanto prima possibile, al di là di eventuali scadenze ben precise; quando però due impiegati dell'amministrazione pubblica perdono più di tre mesi per scambiarsi una lettera e ci sono investimenti milionari che restano fermi per questo si crea una situazione vergognosa". Lo sottolinea il direttore di Sicindustria Fabrizio Bignardelli a margine dell'iniziativa 'No ai lavoratori fantasma', organizzata dalla Uil a piazza Verdi a Palermo. "Determinati personaggi che attendono solo il 27 del mese e per il resto del mese fanno altro non sono in sintonia con quello che chiede la società - prosegue Bignardelli -. Purtroppo non c'è soluzione, quando ci si trova di fronte a muri di gomma e rinvii continui sinceramente cadono le braccia: il risultato è che moltissime imprese e investitori nazionali e internazionali non vogliono venire in Sicilia". xd8/vbo/gtr