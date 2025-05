ROMA (ITALPRESS) – In concomitanza con l’apertura della 19ma Biennale di Architettura, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha avuto a Venezia incontri con alcune autorità straniere in visita per l’apertura dei rispettivi padiglioni nazionali.

Il Ministro ha incontrato la Ministra della Cultura di Francia, Rachida Dati, con la quale – si legge in una nota – ha condiviso la necessità di un maggiore impegno dell’Unione Europea nella tutela del patrimonio culturale e nel sostegno alle industrie creative europee, in particolare cinema e audiovisivo. È’ stata discussa l’opportunità che l’UE si doti di un meccanismo di finanziamento degli investimenti in campo culturale collegato ad una intesa sul rafforzamento della difesa comune. Giuli ha illustrato l’impegno dell’Italia nel promuovere un nuovo paradigma di cooperazione culturale con le nazioni dell’Africa e del Mediterraneo, nel quadro del “Piano Mattei”. “I due Ministri hanno concordato sull’importanza della cultura per promuovere la pace, il dialogo e lo sviluppo nella regione euro-mediterranea”, spiega ancora la nota.

Con il Ministro della Cultura dell’Arabia Saudita, Badr bin Abdullah bin Farhan AlSaud si è discusso dei programmi di cooperazione avviati in occasione della visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Al-Ula nel gennaio scorso, con particolare riferimento agli scambi museali, alla formazione nel campo del restauro e allo sviluppo di iniziative strategiche sul design e la creatività contemporanea.

Nell’incontro con il Ministro della Cultura e della Gioventù degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Salem bin Khalid Al Qasimi, si è discusso invece della realizzazione di progetti congiunti di assistenza culturale ai Paesi dell’Africa e del Mediterraneo allargato, in attuazione del memorandum di cooperazione firmato in occasione della visita di Stato a Roma del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Sono state inoltre discusse iniziative bilaterali nel settore dei musei, del restauro e della musica.

