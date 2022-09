NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il presidente Putin ha fatto minacce nucleari irresponsabili”. Lo ha detto Joe Biden intervenendo all’assemblea generale dell’Onu.

Per Biden Putin vuole “annientare il diritto dell’Ucraina ad esistere”.Gli Stati Uniti vogliono porre fine alla guerra in Ucraina solo “a condizioni eque”, in linea con il principio che “non si può occupare a piacimento il territorio di un altro Paese”. Biden ha precisato: “Non cerchiamo il conflitto, non cerchiamo una Guerra fredda, non chiediamo a nessuna nazione di scegliere tra gli Stati Uniti o qualsiasi altro partner, ma gli Stati Uniti promuoveranno sempre la nostra visione di un mondo libero, aperto, sicuro e prospero”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com