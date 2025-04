Alla biblioteca VEZ inaugurata la nuova Sala della musica

VENEZIA (ITALPRESS) – La VEZ inaugura la nuova Sala della musica, un spazio dove poter suonare alcuni strumenti, ovviamente in modo silenzioso: gli utenti che vorranno usufruire della nuova opportunità avranno a disposizione una tastiera, un violino, un basso e una chitarra elettrici da suonare e ascoltare in cuffia.

Nel corpo storico di Villa Erizzo, a Venezia, una piccola e accogliente saletta crea l’atmosfera giusta per accogliere musicisti ed aspiranti musicisti per sperimentare ed esercitarsi a fare musica, anche insieme ai propri amici. Il servizio è gratuito su prenotazione on line e riservato agli iscritti alla biblioteca. Ogni singolo strumento può essere prenotato per un’ora attraverso l’area riservata nell’OPAC BIMETROVE o nell’APP BINP, estendibile a due ore nella stessa giornata se non ci sono altre prenotazioni in corso.

“E’ un servizio dedicato per rispondere alla passioni di tutti – ha spiegato l‘assessore alla Coesione sociale Simone Venturini presente all’apertura- Questa opportunità, dedicata ai più giovani ma non solo, amplia la rosa di offerte culturali dedicate alla musica e promuove il patrimonio di libri, cd musicali di vari generi, metodi per strumento, film, valorizzato da una programmazione di eventi e concerti come le rassegne Matinée musicali, Ritmi arancio e tanti altri appuntamenti”.

L’assessore Venturini ha poi fatto un bilancio: “dall’inaugurazione avvenuta a luglio 2024 fino a marzo 2025, VEZ ha registrato una significativa crescita dei servizi e una fioritura di attività che hanno coinvolto cittadini e cittadine in modo creativo e transgenerazionale. I dati parlano chiaro: abbiamo visto un incremento del 25% nei nuovi utenti, un aumento del 15% nei prestiti e un’offerta di eventi cresciuta del 40%. Questo ha trasformato la Biblioteca civica in una vera e propria “casa dei saperi e del fare”, non solo per i più giovani, ma per tutta la comunità”.

La Biblioteca civica VEZ continua a proporre nuovi servizi rivolti ai cittadini. Con l’apertura del bar interno e la valorizzazione del giardino, l’intero complesso è diventato un luogo da vivere a qualsiasi ora del giorno. Qui è possibile leggere, studiare e partecipare a numerose attività formative e artistiche, ma anche semplicemente rilassarsi, pranzando con gli amici o godendosi il sole grazie al prestito di sedie sdraio. Inoltre, gli iscritti hanno la possibilità di suonare gli strumenti messi a disposizione. Il mercoledì e il giovedì, con l’apertura fino a mezzanotte, gli spazi si trasformano in un’accogliente area per giochi da tavolo, offrendo momenti di svago e relax, ma anche un luogo ideale per studenti lavoratori che desiderano studiare e socializzare fino a tardi.

Presente anche Matteo Senno, presidente della X Commissione giovani e sport: “I giovani chiedono servizi di aggregazione e come amministrazione comunale rispondiamo con servizi a loro dedicati. Questa di oggi è l’ultima delle tante proposte per un investimento costante sul loro presente e sul loro futuro”.

La disponibilità di due sale laboratorio e di una sala conferenze ha permesso di programmare una varietà di appuntamenti culturali adatti a diverse fasce d’età e interessi: rassegne letterarie, incontri divulgativi, laboratori tecnologici, artistici e botanici, giocolerie, letture animate e attività scientifiche per i più piccoli.

“Il polo culturale VEZ, con la sua offerta per grandi e piccini, si conferma come uno spazio di incontro, conoscenza e bellezza, contribuendo a una comunità viva e proiettata verso il futuro” ha concluso l’assessore.

