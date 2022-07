Bianchi in via D’Amelio “I bambini domandano giustizia”

"Sono qui per stare coi bambini. I bambini domandano giustizia e hanno bisogno di certezza della verità, di un senso di legalità che è il fondamento stesso della Repubblica e ispirazione per tutti noi che siamo qui". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a Palermo a margine di un'iniziativa in via D'Amelio nel trentesimo anniversario della strage in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. xd7/vbo/gtr/gsl