Bianchi e Sinigalia campioni italiani di fioretto

PIACENZA (ITALPRESS) – Le prime volte di Guillaume Bianchi e Martina Sinigalia. Il finanziere romano e la carabiniera veneziana sono i nuovi campioni italiani di fioretto individuale al tramonto di un avvincente sabato a Piacenza, vissuto in “clima olimpico” con la presenza di Milo e Tina, mascotte ufficiali dei Giochi di Milano Cortina 2026, che hanno arricchito d’entusiasmo lo spettacolo dei Campionati Assoluti 2025. Nella gara dei fiorettisti ha trionfato Guillaume Bianchi.

Il portacolori del Gruppo Scherma Fiamme Gialle ha vinto il suo primo titolo tricolore (lo aveva sfiorato nel 2021, quando perse nell’ultimo atto contro Daniele Garozzo), superando in finale con il punteggio di 15-5 il campione mondiale ed europeo in carica Tommaso Marini delle Fiamme Oro, secondo classificato.

Medaglie di bronzo per Damiano Rosatelli del Centro Sportivo Carabinieri, che ha ceduto solo all’ultima stoccata a Bianchi, artefice di una grande rimonta chiusa 15-14, e per Lorenzo Nista del Centro Sportivo Aeronautica Militare, superato 15-13 in semifinale da Marini.

“Volevo tantissimo questa vittoria ai Campionati Italiani che ancora mi mancava. La dedico a mia moglie e a nostro figlio che nascerà”, le parole del finanziere al quale è andato anche il premio in memoria del grande maestro Livio Di Rosa, consegnato da Isacco Scomparin in rappresentanza del Circolo Scherma Mestre che porta appunto il nome di un mito della classe magistrale italiana.

Ai piedi del podio, 5° Giulio Lombardi (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 6° il campione uscente Alessio Foconi (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 7° Matteo Panazzolo (Comini Padova) e 8° Djibril Mbaye (Scherma Mogliano, classe 2007, il più giovane dei “top 8”).

Anche nella gara femminile ha scritto per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro degli scudetti del fioretto Martina Sinigalia. L’atleta dell’Arma, classe ’95, ha battuto per 15-12 in finale, in un derby tutto in casa Centro Sportivo Carabinieri, l’olimpionica Arianna Errigo, che arricchisce la sua infinita bacheca anche della medaglia d’argento con l’incisione tutta piacentina del monumento equestre di Alessandro Farnese. Terzo gradino del podio per Elena Tangherlini del Centro Sportivo Esercito e Anna Cristino del Centro Sportivo Carabinieri.

“Sono emozionatissima, anche un po’ commossa. È il mio primo titolo ed è un onore vincerlo contro una straordinaria campionessa quale è Arianna”, ha detto Martina Sinigalia a fine gara. Si sono fermate a un passo dalla “zona medaglie”, classificandosi dal 5° all’8° posto, la campionessa del mondo Alice Volpi (Fiamme Oro Roma), Margherita Lorenzi (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), Martina Batini (Centro Sportivo Carabinieri) e Olga Rachele Calissi (Accademia Scherma Livorno).

A margine del sabato del Palabanca, il presidente federale Luigi Mazzone ha premiato anche le vincitrici del concorso SafeEnGarde, promosso dalla Commissione Safeguarding della FIS per sensibilizzare i giovanissimi sul tema della protezione dei minori, affidando proprio ai tesserati Under 18 la realizzazione di loghi e slogan per la campagna 2025: tra i numerosi partecipanti hanno vinto Lily Baitini (Milanoscherma) e Ylenia Gentile (Club Scherma Salerno).

Grande momento finale, poi, per il gruppo arbitrale con la consegna del Premio Antonio Siclari, che ogni anno insignisce il miglior ufficiale di gara della stagione: la Commissione GSA presieduta da Marco Pistacchi ha assegnato il prestigioso riconoscimento per il 2025 all’arbitro internazionale Martina Pascucci.

Da anni tra i rappresentanti italiani nelle liste d’elite GP, la jesina ha ricevuto dal presidente della Federscherma, Luigi Mazzone, e succede nell’albo d’oro a Jacopo Rubini. Domani la quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Piacenza 2025 vedrà ancora protagonista il fioretto con le due gare a squadre: finali in diretta dalle 17.30 su Rai Sport HD.

– Foto Ufficio stampa Federazione Italiana Scherma –

(ITALPRESS)