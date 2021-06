CATANIA (ITALPRESS) – “Sono oltre 66 i milioni che abbiamo destinato alle attività estive delle scuole in Sicilia. C’è stata una risposta molto ampia e corale al piano estate del Governo nazionale con attività che non soltanto servono e serviranno per il recupero delle competenze, ma anche al recupero della socialità che è fondamentale nella scuola per i ragazzi che dopo un anno così difficile hanno bisogno di ritrovarsi”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, oggi a Catania, a margine della visita all’istituto nautico ‘Duca degli Abruzzì.

“Con il ministro Bianchi siamo qui per affermare la volontà e l’impegno della Regione Siciliana a concorrere a un patto per l’istruzione, la formazione e il lavoro che già vede impegnato il Governo Musumeci da tempo nella creazione di grandi alleanze e di ponti tra la scuola e la formazione, tra la formazione e l’istruzione superiore tecnica” ha detto l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Roberto Lagalla.”C’è l’impegno della Regione – ha aggiunto – a sostegno del sistema dell’istruzione e della formazione che sarà definito e migliorato ulteriormente attraverso un accordo specifico della Regione Siciliana con il Governo nazionale. Noi stiamo già lavorando insieme con il ministro Bianchi e con il suo staff all’accordo che vorremmo definire al più presto”.

