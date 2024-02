ROMA (ITALPRESS) – Nuova classifica Wta a tinte azzurre, soprattutto grazie a Jasmine Paolini. La 28enne di Garfagnana diventa ufficialmente l’ottava azzurra nell’Era Open an entrare in top-15, la settima ad arrivare così in alto: grazie infatti al successo di Dubai, il primo per lei in un “1000”, guadagna dodici posizioni e sale al numero 14, firmando un “best” stellare (il precedente era n.24). Il secondo turno negli Emirati Arabi Uniti permette a Lucia Bronzetti di guadagnare otto posizioni e diventare numero 52, risale di due posti Elisabetta Cocciaretto (n.56), davanti a Martina Trevisan (n.60, -1). Fa quattro passi avanti Guadagna Sara Errani (n.90) mentre la pausa prolungata insieme ai punti del successo nel Wta 250 di Merida ormai scaduti fa invece scivolare fuori dalla top 100 Camila Giorgi, che perde 33 posti e si assesta al numero 105. Qualche piccolo cambiamento nella top ten del ranking, guidata sempre dalla polacca Iga Swiatek, in testa per la 92esima settimana complessiva. In seconda posizione, stabile, c’è la bielorussa Aryna Sabalenka, staccata ora di 1.380 punti dalla leader. Sul terzo gradino del podio – ma a 1750 punti di distanza – c’è la statunitense Coco Gauff. A seguire Elena Rybakina, Jessica Pegula e Ons Jabeur, settima la ceca Marketa Vondrousova che scambia la poltrona con la finalista di Melbourne, la cinese Qinwen Zheng, mentre dopo una sola settimana rientra in top ten grazie agli ottavi di Dubai la greca Maria Sakkari, nona, che precede la lettone Jelena Ostapenko, decima.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Iga Swiatek (Pol) 10105 (–)

2. Aryna Sabalenka (Blr) 8725 (–)

3. Coco Gauff (Usa) 6975 (–)

4. Elena Rybakina (Kaz) 6848 (–)

5. Jessica Pegula (Usa) 5050 (–)

6. Ons Jabeur (Tun) 4173 (–)

7. Marketa Vondrousova (Cze) 4070 (+1)

8. Qinwen Zheng (Chn) 4040 (-1)

9. Maria Sakkari (Gre) 3565 (+2)

10. Jelena Ostapenko (Lat) 3548 (-1)

Così le italiane:

14. Jasmine Paolini 2700 (+12)

52. Lucia Bronzetti 1192 (+8)

56. Elisabetta Cocciaretto 1173 (+2)

60. Martina Trevisan 1125 (-1)

90. Sara Errani 794 (+4)

105. Camila Giorgi 692 (-33)

157. Lucrezia Stefanini 476 (-1)

240. Nuria Brancaccio 313 (+1)

278. Silvia Ambrosio 269 (–)

301. Giorgia Pedone 232 (+2)

