“Leggo sui giornali di una mia possibile candidatura alla Presidenza della Regione Campania. Se non sbaglio siamo già alla quarta/quinta candidatura ad una presidenza regionale che mi intestano. Vorrei chiudere il totonomi, almeno per quel che riguarda il mio. Non ho nessuna intenzione di candidarmi”. È quanto scrive su Facebook l’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso.

