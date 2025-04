Berruto a Sportcity “Allenare e allenarsi gesto antico e trasversale”

ASSISI (PERUGIA) (ITALPRESS) - "Ho cercato di raccontare un gesto che è quello dell'allenare o dell'allenarsi. E' stato un tentativo di dimostrare come quel gesto sia antico e trasversale, non compete solo agli allenatori sportivi, ma è lo stesso anche per chi allena imprese, scuole, Università, comuni o ospedali. Il gesto è lo stesso". Lo ha detto Mauro Berruto, deputato e responsabile sport del Partito Democratico, allo Sportcity Meeting: "Spesso dimentichiamo la narrazione della sconfitta quando parliamo di sport: le facce della medaglia sono due", ha aggiunto mc/mca1