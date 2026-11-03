PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Bell’esordio di Matteo Berrettini nel “Rolex Paris Masters”, ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 6.309.095 euro) che si sta disputando sul veloce indoor de La Défense Arena di Parigi. Il 30enne romano, n.43 ATP, reduce dai quarti di Vienna, ha battuto per 6-4 3-6 7-6(8), dopo due ore e dieci minuti di una battaglia durissima, lo statunitense Brandon Nakashima, n.18 del ranking e 14 del seeding, annullando due match-point nel tie-break decisivo e centrando così la sua prima vittoria in quattro partecipazioni all’ultimo “1000” di stagione. Prestazione monstre dell’azzurro alla battuta: 17 ace (e un doppio fallo), il 76% di prime in campo con l’88% dei punti portati a casa oltre ad un 50% di punti vinti anche con la seconda di servizio. Ha convertito solo una delle quattro palle-break che si è procurato e ne ha a sua volta annullata una delle due che ha concesso. A referto 38 vincenti a fronte di 26 gratuiti: 24 contro 25 il bilancio per Nakashima. Complessivamente Berrettini ha vinto due punti in più del suo avversario, 92 a 90.

– foto IPA Agency –

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