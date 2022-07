GSTAAD (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Grande gioranta per il tennis azzurro. Matteo Berrettini è approdato alle semifinali dello “Swiss Open Gstaad”, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 534.555 euro; mentre Lorenzo Musetti ha ottenuto il pass per le semifinali dell'”Hamburg European Open”, torneo Atp 500 con un montepremi pari a 1.770.865 euro.

Il tennista romano, numero due del seeding e 15 del mondo, si è imposto sullo spagnolo Pedro Martinez, 52 del ranking Atp e quinto favorito del tabellone, col punteggio di 3-6 7-6 (5) 6-1. Nel tie-break del secondo set l’azzurro era sotto 5-1; poi ha vinto sei punti consecutivi e, infine, ha dominato la terza frazione. Domani, in semifinale, Berrettini affronterà il “ritrovato” Dominic Thiem. “Non ho giocato il mio miglior match. Ma è importante vincere anche questo genere di partite, ovvero quando non riesci a mettere in pratica il tuo miglior tennis. Domani vedrò di fare meglio. C’era molto vento oggi e non è stato facile”. Così Matteo Berrettini, al termine della partita contro Martinez, ai microfoni del campo centrale di Gstaad.

Il tennista toscano, ventenne, numero 62 del ranking internazionale, invece, ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 35 del mondo, col punteggi odi 6-4 6-3. In semifinale, domani, Musetti sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 30 del ranking Atp, oggi vincitore contro il russo Aslan Karatsev, 37 del mondo, per 6-3 4-6 7-6 (4).

