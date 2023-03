ROMA (ITALPRESS) – “I team hanno utilizzato la giornata odierna principalmente per valutare il comportamento della P Zero Red soft in gara. Gran parte dei run con la mescola più morbida sono infatti stati fatti a pieno carico per analizzare la gestione del degrado della C3. Le scuderie non hanno invece utilizzato le C1, a parte qualche giro di Williams”. Così Simone Berra, Chief Engineer di Pirelli, analizza il venerdì di prove libere al Gp del Bahrain. “Come ci aspettavamo, la nuova mescola Hard si candida quindi ad essere una valida opzione per domenica, tanto da essere stata preservata oggi da tutti i team – ha aggiunto Berra – Il degrado registrato dai pneumatici è in linea con le nostre simulazioni e con quanto già verificato nei tre giorni di test della settimana scorsa. L’asfalto del Bahrain si conferma uno dei più abrasivi di tutta la stagione”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

