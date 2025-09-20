Bernini “Le università sono officine del futuro, qui si formano le competenze richieste dal mercato del lavoro”

Milano, Ceremonia d' inaugurazione dell' anno accademico dell' Universita Cattolica e consegna della Lurea Honoris Causa al Cardinale Gianfranco Ravasi, nella foto il ministro Annamaria Bernini (Milano - 2022-11-23, DUILIO PIAGGESI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – “Le università non sono semplici custodi del sapere: sono officine del futuro, laboratori in cui si formano le competenze richieste dal mercato del lavoro, e dove l’aggiornamento costante non è un optional, ma una regola”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervenuta a Portofino Talks. “La nostra idea è chiara: legami più stretti tra atenei e imprese, maggiore apertura internazionale, flessibilità e multidisciplinarietà degli insegnamenti. Dobbiamo formare gli studenti per essere in grado di affrontare le sfide del presente e soprattutto quelle del futuro”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

