Bernini “Le università sono officine del futuro, qui si formano le competenze richieste dal mercato del lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Le università non sono semplici custodi del sapere: sono officine del futuro, laboratori in cui si formano le competenze richieste dal mercato del lavoro, e dove l’aggiornamento costante non è un optional, ma una regola”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervenuta a Portofino Talks. “La nostra idea è chiara: legami più stretti tra atenei e imprese, maggiore apertura internazionale, flessibilità e multidisciplinarietà degli insegnamenti. Dobbiamo formare gli studenti per essere in grado di affrontare le sfide del presente e soprattutto quelle del futuro”.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]