Bernini “Le università sono officine del futuro, qui si formano le competenze richieste dal mercato del lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Le università non sono semplici custodi del sapere: sono officine del futuro, laboratori in cui si formano le competenze richieste dal mercato del lavoro, e dove l’aggiornamento costante non è un optional, ma una regola”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervenuta a Portofino Talks. “La nostra idea è chiara: legami più stretti tra atenei e imprese, maggiore apertura internazionale, flessibilità e multidisciplinarietà degli insegnamenti. Dobbiamo formare gli studenti per essere in grado di affrontare le sfide del presente e soprattutto quelle del futuro”.

– Foto IPA Agency –

