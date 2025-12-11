Bernini contestata ad Atreju, cita Berlusconi “Siete sempre dei poveri comunisti”

Napoli Gallerie d'Italia Intesa Sanpaolo due giorni della terza edizione di Agenda Sud 2030 con ministra Anna Maria Bernini

ROMA (ITALPRESS) – Alcuni ragazzi – studenti di medicina – nel corso del panel intitolato Alleanze per il sapere: politica e accademia in dialogo, che si è svolto ad Atreju questo pomeriggio nella sala Livatino, hanno contestato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che oltre a parlare direttamente con i diretti interessati ha anche detto: “Come diceva sempre il presidente Berlusconi ‘siete sempre dei poveri comunisti'”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

