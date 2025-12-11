Bernini contestata ad Atreju, cita Berlusconi “Siete sempre dei poveri comunisti”

ROMA (ITALPRESS) – Alcuni ragazzi – studenti di medicina – nel corso del panel intitolato Alleanze per il sapere: politica e accademia in dialogo, che si è svolto ad Atreju questo pomeriggio nella sala Livatino, hanno contestato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che oltre a parlare direttamente con i diretti interessati ha anche detto: “Come diceva sempre il presidente Berlusconi ‘siete sempre dei poveri comunisti'”.

