Bernini “Con l’abolizione del test di Medicina da 14.700 si passa a 25.000 posti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ogni riforma comporta sacrifici da 25 anni tutte le forze politiche promettono di cambiare un modello che non funziona, un modello solo selettivo e non sui contenuti richiesti per diventare medico”. È stato necessario trovare un equilibrio tra “qualità dell’offerta formativa e diritto per tutti di accedere alla formazione. La politica aveva promesso di aprire in maniera indiscriminata, ma quello sì che avrebbe ‘scassato’ il sistema e non avrebbe garantito l’altissima attività formativa. Oggi, da 14.700 ci ritroveremo con 25.000 posti, ho strappato altri 3.000 posti in più nell’ultima settimana rispetto alle previsioni. Quindi è stato tanto rispetto al passato, abbiamo aperto in maniera programmata, sostenibile e non impattante sulla qualità dell’offerta formativa”. Così la ministra per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, in occasione dell’Assemblea di Farmindustria.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).