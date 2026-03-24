Bernini “Al fianco del Cnr e degli enti di ricerca per non disperdere un patrimonio di conoscenze”

ROMA (ITALPRESS) – “Come ministero dell’Università e della Ricerca, siamo al fianco del Cnr e degli enti di ricerca per non disperdere un patrimonio di conoscenze costruito grazie a ingenti investimenti e all’impegno quotidiano dei ricercatori. Lavoriamo per garantire la continuità delle attività e valorizzare le competenze sviluppate in questi anni, anche grazie al Pnrr. Come Mur, infatti, abbiamo messo in campo un piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca, finanziato con 60,7 milioni a regime, che consentirà l’ingresso fino a 2.000 ricercatori nel sistema universitario e degli enti di ricerca, come il Cnr. Una misura strutturale che offre prospettive concrete anche ai ricercatori oggi impegnati nell’Ente e che punta a trasformare l’esperienza del Pnrr in occupazione qualificata, rafforzando in modo duraturo il capitale umano della ricerca italiana”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in merito al percorso avviato oggi dal Cda del Cnr per il rafforzamento strutturale del proprio personale di ricerca, che riguarda 185 tra gli ricercatori e tecnologi.

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