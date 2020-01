“Il centrodestra non vince senza un centro liberale, cattolico, garantista e forte che solo noi possiamo far esistere”. Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in una intervista al Corriere della Sera. “La destra, da sola – aggiunge – puo’ prendere molti voti, ma non puo’ vincere e tanto meno governare”. Alle elezioni in Calabria “abbiamo piu’ che doppiato” la Lega e “se si sommano le liste in cui si e’ divisa Forza Italia in Calabria siamo oltre il 27%. Direi che FI e’ il partito del riscatto del Sud, ma non puo’ essere assolutamente il partito del Sud o del Nord: siamo una importante forza politica nazionale”.

Non temete che Salvini possa volersi tenere le mani libere e correre in solitaria alle Politiche? “Tutto si può dire di Salvini ma non che abbia istinti suicidi”.

