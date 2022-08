Berlusconi “Astensionismo inaccettabile, democrazia a rischio”

"E' inaccettabile che in quella che vuole essere una vera e compiuta democrazia ci sia un tasso di astensionismo del 40%, a cui bisogna aggiungere l'11% di altri italiani che non sanno ancora per chi votare". Lo dice il leader di FI, Silvio Berlusconi, in un video sui social. mgg/mrv