BARI (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato beni per oltre 2 milioni di euro, riconducibili ad un indagato di Minervino Murge, nella BAT. Il provvedimento è stato emesso dalla Corte d’Appello di Bari – Quarta Sezione Penale – Misure di Prevenzione. L’uomo è rimasto coinvolto in indagini che avrebbero disvelato l’esistenza di un gruppo criminale dedito alla commissione di remunerativi reati contro il patrimonio con il frequente utilizzo di materiale esplodente in Puglia e Basilicata. Gli accertamenti della Dia, sotto la direzione della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno permesso agli inquirenti di riscontrare un’ampia sproporzione tra il patrimonio e la capacità reddituale dell’indagato e dei suoi familiari.

Il provvedimento di confisca ha interessato 46 unità immobiliari, in prevalenza appezzamenti di terreno seminativi e una fiorente azienda zootecnica nella BAT.

(ITALPRESS).

