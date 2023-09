Bellezza e salute sul web, dibattito a Dermocosm

MILANO (ITALPRESS) - "Dermocosm è una grandissima innovazione nel mondo della cultura alla salute e alla bellezza. C'è tanta richiesta di informazioni, ma sul web c'è una giungla: dare la possibilità di trovare in professionisti qualificati risposte a problematiche comuni è una grande apertura per rendere omnicanale la conoscenza e l'informazione divulgata da professionisti". Lo ha detto Tiziana Iazzetta, Founder di Blendistrict, agenzia di talent management, in occasione di Dermocosm. col/fsc/mrv