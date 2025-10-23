FERRARA (ITALPRESS) – “Trovo “Quarto Tempo” un evento estremamente importante. C’è stima e rispetto tra le componenti, c’è il concetto di filiera su cui si basa il nostro sport, dobbiamo mettere a frutto queste relazioni, cercare di affrontare i problemi che non si risolvono da soli, penso sia un momento importante, cercheremo di fare ciò sotto la regia del presidente Gravina nelle prossime settimane”. Lo ha dichiarato all’Agenzia Italpress il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, a margine del panel “Opportunità e problemi del calcio dilettantistico, le componenti federali a confronto” durante l’evento “Quarto Tempo”, a Ferrara.

“Da un punto di vista sportivo la Serie B è in continuità col passato, ci sono grandi sorprese, risultati sempre imprevedibili, praticamente la solita Serie B. Abbiamo avuto una crescita del 20% per quanto riguarda le presenze negli stadi, un mondo che conferma la sua crescita e il senso di appartenenza. Dal punto di vista politico c’è grande unità d’intenti, si lavora bene in assemblea e nel consiglio direttivo, direi che ci sono i presupposti per lavorare bene e per cercare di sviluppare la lega sotto tutti gli aspetti”.

