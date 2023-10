TERNI (ITALPRESS) – Domani ai Mondiali di scherma paralimpica di Terni scocca l’ora di Bebe Vio Grandis, che sarà in pedana dalle 9.30 nella gara individuale di fioretto femminile categoria B (la finale di questa competizione è prevista alle 17.20). Alla vigilia della sua prova iridata, la campionessa azzurra ha parlato ai microfoni di RAI Sport: “Sono emozionata e concentrata. Determinata a dare il massimo davanti al pubblico di casa. Sono cresciuta in questa Nazionale, vivo con loro da quando ho 14 anni, non c’è cosa più bella di far parte di questo gruppo, una famiglia. Mi sembra d’aver già fatto 18 gare, sono senza voce per quanto ho tifato per i miei compagni in questi giorni. E’ bellissimo essere squadra, siamo fratelli tra di noi, Loredana Trigilia è la mia seconda mamma, tutto lo staff crea le medaglie che stanno arrivando in questi giorni con un grande lavoro di team”.

Bebe Vio ha poi chiosato: “Tiro di scherma come vivo. In pedana c’è tutto il mio carattere. Qui esprimo l’essenza della mia persona, da attaccante. Il motto è sempre ‘se sembra impossibile, allora si può farè. Niente scuse, si cercano le soluzioni e i risultati”.

Domani la quinta giornata dei Mondiali di scherma paralimpica Terni 2023 sarà dedicata alle ultime prove individuali, quelle di fioretto femminile e di spada maschile. Alle 9.30 partirà la gara di fioretto femminile B con Alessia Biagini e Bebe Vio Grandis. Stesso orario di partenza per la spada maschile A, per l’Italia in pedana Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini. Dalle 13.30 il via della competizione di fioretto femminile A con Rebecca D’Agostino, Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia. Iniziano in contemporanea anche le prove di spada maschile B (Davide Costi, Salvatore De Falco, Michele Massa e Gianmarco Paolucci) e della categoria C (Claudio Radicello, Leonardo Rigo, William Russo e Michele Venturi).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

