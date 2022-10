ROMA (ITALPRESS) – Il noleggio a lungo termine targato Leasys continua ad allargare i suoi confini in Europa, all’insegna della flessibilità. La società, brand Stellantis e leader del settore del NLT in Italia, annuncia l’arrivo di Be Free, uno dei suoi prodotti di punta, in Polonia entro il mese di ottobre, e nelle settimane seguenti anche in Portogallo. Si amplia così il numero di Paesi europei in cui sarà disponibile la formula Leasys, già presente in Italia, Francia, Spagna e lanciata di recente anche in Belgio. Con oltre 20.000 contratti registrati dal suo lancio, Be Free si è dimostrato un best seller della categoria in Italia e in Europa, in grado di avvicinare il grande pubblico al mondo del NLT. Il merito va ai numerosi vantaggi offerti, che lo rendono ideale per privati e liberi professionisti in cerca di una soluzione flessibile: canone mensile fisso e la possibilità di restituire l’auto dopo un anno, fino al 24° mese, senza alcuna penale di restituzione, qualora le esigenze di mobilità dovessero cambiare. A questi si aggiungono i principali servizi assicurativi, di assistenza e infomobilità, sempre inclusi.

“Nell’attuale periodo d’incertezza, Be Free risponde pienamente alla richiesta di flessibilità dei consumatori in quanto rappresenta un’alternativa accessibile e rimodulabile al variare delle esigenze”, spiega Laura Martini, Marketing & Business Development Director di Leasys. “Siamo certi che la progressiva internazionalizzazione di questo prodotto, così apprezzato anche all’estero, ci garantirà un’ulteriore crescita, che contribuirà a consolidare il ruolo di Leasys tra i grandi player europei della mobilità”.

