ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre del 2022 e nel primo del 2023 “l’economia dell’area dell’euro potrebbe subire una contrazione dovuta alla crisi energetica, all’elevata incertezza, all’indebolimento dell’attività economica mondiale e alle condizioni di finanziamento più restrittive”. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico.

In base alle proiezioni macroeconomiche formulate a dicembre 2022 dagli esperti dell’Eurosistema, “una eventuale recessione sarebbe relativamente breve e di lieve entità – sottolinea l’Eurotower -. Tuttavia nel 2023 la crescita dovrebbe essere contenuta ed è stata rivista significativamente al ribasso rispetto alle proiezioni degli esperti della BCE di settembre 2022 per l’area dell’euro. Oltre il breve periodo l’espansione economica dovrebbe segnare una ripresa, con il venir meno delle circostanze sfavorevoli”. Nel complesso le proiezioni di dicembre 2022 segnalano una crescita dell’economia del 3,4 per cento nel 2022, dello 0,5 nel 2023, dell’1,9 nel 2024 e dell’1,8 nel 2025.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).