NAPOLI (ITALPRESS) – Al Maradona fa festa il Como, che lancia un segnale forte al campionato. I ragazzi di Cesc Fabregas, infatti, grazie ad un’ottima prestazione, superano 2-1 il Napoli nel match valevole per la seconda giornata di Serie A. I padroni di casa si rendono subito pericolosi dopo appena 6′ con un insidioso cross di Olivera per McTominay, la cui conclusione viene murata da Valle. Al 15′ è proprio il terzino spagnolo a creare la prima chance per i lariani, con un colpo di testa che si spegne di poco sul fondo. 2′ più tardi, al 17′, il Como passa in vantaggio grazie ad un fantastico gol di Martin Baturina: il croato riceve palla da Diao, controlla, si gira e infila alle spalle di Meret. Il Napoli, dunque, accelera le operazioni per cercare il pareggio e al 30′ lo agguanta con una prodezza di Rasmus Hojlund: imbucata di Rrahmani per il danese, che salta Ramon e lascia partire un mancino che finisce nell’angolino. Neanche il tempo di festeggiare il gol dell’1-1, che gli azzurri al 34′ tornano nuovamente sotto nel punteggio: retropassaggio sanguinoso di Anguissa, che favorisce il solito Anastasios Douvikas, abile nel cogliere l’attimo per piazzare la sfera in fondo al sacco. I biancoblu sfiorano il tris in pieno recupero con Nico Paz e vanno a riposo in vantaggio 2-1.

Nella ripresa sono i campani a creare la prima occasione da rete con Olivera, il quale tenta un mancino al volo che si spegne sul fondo.

In questa fase il gioco risulta piuttosto spezzettato per via della girandola di sostituzioni e del brutto scontro aereo tra De Bruyne e Smolcic, che fortunatamente riescono a proseguire la gara senza particolari problemi. Gli uomini di Massimiliano Allegri continuano ad attaccare per creare i presupposti per il pareggio, andando a segno nel recupero con Lobotka: la rete, però, viene subito annullata da Pairetto per fuorigioco. I biancoblu, dunque, riescono a difendere il 2-1 fino al triplice fischio, che sancisce la loro prima vittoria stagionale. In virtù di questo successo il Como sale a 4 punti in classifica al pari dell’Udinese, mentre il Napoli resta fermo a quota 3. Per i campani all’orizzonte c’è un altro big match contro l’Inter al Meazza, previsto sabato sera; i lombardi, invece, torneranno in campo venerdì al Ferraris contro il Genoa.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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