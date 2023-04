FIRENZE (ITALPRESS) – Le Volpi Rosse Menarini passano il confine e vanno in Europa. La squadra fiorentina sarà infatti la prima formazione di basket in carrozzina a rappresentare la Toscana in un contesto internazionale, quello della Eurocup 3. Un debutto assoluto in Europa nell’ambito di un torneo internazionale ufficiale della Iwbf, la Federazione europea di basket in carrozzina. Lo splendido risultato è stato ottenuto dalla giovane formazione di Firenze nell’ambito di un torneo di qualificazione che si è svolto nel fine settimana a Chalon-Sur-Saone, in Borgogna (Francia). L’ammissione al concentramento francese è stato possibile grazie all’esponenziale e costante crescita delle Volpi Rosse che – soltanto al loro secondo anno di serie A – sono state in grado di raggiungere un ranking tale da consentire la partecipazione alle qualificazioni europee. Dalle partite giocate in Francia, peraltro, le Volpi Rosse Menarini sono uscite imbattute, sconfiggendo prima gli avversari e padroni di casa dell’Elan Chalon, poi i belgi del Roller Poulls ed – infine – la squadra israeliana del Maid El Karam. Oltre che – ancora una volta nel giro di pochi giorni – i belgi del Roller Poulls, affrontati e battuti anche nella finale.

“Per noi si tratta di un risultato e di una soddisfazione incredibili – dice il presidente delle Volpi Rosse Menarini, Ivano Nuti -. Abbiamo affrontato il debutto europeo con grande umiltà e con la freschezza che la nostra giovane squadra ha messo in campo. Ottenendo in questo modo un risultato che fa la storia, oltre che della nostra società, anche dell’intero movimento del basket in carrozzina toscano”.

Il tournèrent francese – dove le Volpi Rosse, oltre al nome di Menarini, hanno portato ufficialmente la rappresentanza del Pegaso della Toscana e del Giglio di Firenze – ha rappresentato l’epilogo di una stagione di grandi risultati. “Su diciassette partite totali stagionali tra campionato ed Europa – conclude Nuti – ne abbiamo vinte dodici. In campionato siamo arrivati al quinto posto, classificandosi poi sesti per differenza canestri dopo lo spareggio con Padova. Nel quale siamo stati battuti in casa, prima di ottenere una vittoria in trasferta, unica formazione a sconfiggere la formazione veneta a casa sua”. “Per Menarini il risultato ottenuto dalle Volpi Rosse è motivo di grande orgoglio – aggiungono Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del CDA di Menarini -. Lo spirito e l’impegno messi ogni giorno in campo da questa squadra sono la base di risultati importanti e rappresentando al meglio i valori che da sempre caratterizzano la nostra azienda. Complimenti a questi ragazzi – concludono – che sono vero esempio di sport e di vita”.

– foto ufficio stampa Menarini –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com