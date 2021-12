ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato stamattina il piano strategico regionale della Basilicata a una platea di imprenditori, esponenti della cultura e stakeholders nella sede della Regione Basilicata, a Roma. Il più importante strumento di programmazione della Regione, mette al centro una strategia contro lo spopolamento – individuato come il problema principale della Basilicata – e in favore della crescita economica. Al centro del piano strategico regionale della Basilicata c’è il sostegno dell’impresa endogena, la sua crescita dimensionale e la creazione di nuove imprese lucane, guidate preferibilmente da giovani, come chiave di volta per combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità ai giovani lucani e ai territori, soprattutto delle aree interne.

Il piano strategico regionale della Basilicata, presentato nella sede di Via Nizza, a Roma, come è stato sottolineato, si intreccia anche con le inedite opportunità previste dal PNRR, mettendo particolarmente in luce sia una nuova concezione della medicina e della salute, cruciale in una Regione che invecchia sempre più velocemente, sia le nuove sfide infrastrutturali, che sono – come si evince dall’analisi storica presente nel lungo documento – strettamente collegate alla crescita economica di una regione cerniera tra Tirreno e Adriatico. E’ un documento aperto, è stato spiegato, che si arricchirà dei contributi presentati dagli stakeholders presenti all’evento, e che sarà approvato nei prossimi giorni, dopo i necessari passaggi previsti dallo Statuto della Regione Basilicata.

“Abbiamo presentato il piano strategico regionale anche a Roma, per dare un segnale anche ai tanti lucani che sono andati via dalla Basilicata. Nella nostra Regione ci sono tante opportunità, penso alla stagione dei concorsi appena avviata, con oltre 1000 posizioni a concorso tra Regione, Sanità e Arlab, ma soprattutto è una Regione dove tanti incentivi ci sono per avviare o far crescere un’attività imprenditoriale. Attraverso le imprese passa il futuro della Basilicata e per questo abbiamo voluto raccontare la nostra strategia anche a Roma. Si tratta di un lavoro condiviso: abbiamo ricevuto tantissimi contributi e documenti alla mail preposta pianostrategico@regione.basilicata.it che confermano la grande attenzione della società lucana a questo documento che delinea una strategia per i prossimi 10 anni della nostra terra”, ha affermato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso dell’evento moderato dal giornalista Alessandro Sansoni, membro dell’Esecutivo Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

(ITALPRESS).