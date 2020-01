BASILICATA, BARDI “SERVONO FONDI UE PER INFRASTRUTTURE”

“La Basilicata ha un grosso problema con le infrastrutture: non svilupparle porta a dei risvolti negativi su tutte le attività che si svolgono nella regione”. Lo fa sapere Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, ospite da Antonio Tajani, presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo a Bruxelles per la presentazione dei piani di Forza Italia per la regione Basilicata. L’obiettivo è quello di costruire una comunicazione costante tra Regione, Parlamento e Commissione europea, spiega Bardi.

E aggiunge: “Vedremo se ci sono eventuali sviluppi che possono coinvolgere anche la possibilità di fondi europei per iniziative dei trasporti nella nostra regione”. Tra le priorità anche quella di “far partire un aeroporto che è già presente ma non è operativo, soprattutto per il trasporto merci”, conclude.

(ITALPRESS).