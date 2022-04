POTENZA (ITALPRESS) – “Cari ragazzi, care ragazze, gli ultimi due anni che abbiamo vissuto sono stati difficili per tutti e per voi credo lo siano stati ancora di più. Privarvi delle normali e quotidiane occasioni di socialità, deve essere stato davvero complicato. Rinunciare alle uscite, agli aperitivi, ad ogni occasione per stare insieme e condividere le vostre emozioni, nell’età in cui gli amici sono punti di riferimento, a volte, più della famiglia, dev’essere stata una privazione enorme”. Inizia così il messaggio che il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha inviato in occasione dell’Anno Europeo dei giovani.

“Vi è stato chiesto uno sforzo immane – ha continuato il governatore – ma abbiamo tutti dovuto agire per il bene della collettività e per la salvaguardia delle persone più fragili. Forse questo isolamento forzato vi ha fatti sentire soli e abbandonati. Forse avete avuto la percezione di non essere compresi nel vostro dolore. Forse le distanza col mondo degli adulti, vi è sembrata incolmabile. Eppure così non è, ragazzi miei. Ora che la fase più critica della pandemia è alle nostre spalle e che, seppur con le solite attenzioni possiamo pian piano tornare alla normalità, abbiamo il dovere di riprendere i contatti per colmare quel vuoto che ancora avvertite. Vogliamo tornare a dialogare con voi, a sentire dalle vostre voci ciò di cui sentite il bisogno. A capire cosa vi manca, a interpretare i vostri desideri per cercare, insieme, progetti e soluzioni”.

“Dopo anni di stallo, abbiamo deciso – ha concluso Bardi – di ripristinare il Forum regionale dei Giovani, un organismo nato nel 2000 ma che voi post millenials non conoscete. L’Europa dedica il 2022 a voi, cari giovani, ed io ho intenzione di avviare un percorso attivo con voi che possa ripagarvi del tempo perso e mettervi nelle condizioni di guardare al futuro con occhi diversi. La vita è bella, lasciatevelo dire da chi ne ha vissuta un pò e vuole dedicare i suoi prossimi anni a rendere migliore il vostro futuro in questa nostra bella terra”.

