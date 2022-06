Basile “Per il 5G il prossimo passo è la tecnologia stand alone”

"Il 5G è stato introdotto nel nostro Paese da circa 3 anni. Il prossimo passo è introdurre la tecnologia 5G stand alone, quella cioè che non ha più bisogno della tecnologia 4G per funzionare. Domani sarà tutto autonomo e a quel punto potremmo sviluppare tutti i servizi possibili". Lo ha detto Massimo Basile, direttore Network di Ericsson, intervistato dall'agenzia Italpress. mrv/gsl