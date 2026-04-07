Basi Usa, Crosetto “Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi”

ROMA (ITALPRESS) - "L'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un'assoluta coerente continuità da oltre 75 anni. In questi anni di storia patria nessun governo di nessun colore politico ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l'ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di un'informativa alla Camera sull'uso delle basi militari americane in Italia. "Né nessun governo ha mai messo in discussione il loro contenuto o la loro portata. Parlo di governi dal più diverso orientamento politico, ideale e culturale", ha aggiunto Crosetto. sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)