Barucco “Il Marocco un ponte per le imprese italiane verso l’Africa”

ROMA (ITALPRESS) - L'ambizione del Marocco è diventare “l'hub principale tra l'Europa e il continente africano e, con questo, favorire anche lo sviluppo infrastrutturale e la stabilità del Sahel”. Lo ha detto Armando Barucco, ambasciatore d'Italia in Marocco, intervistato da Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, format televisivo dell'agenzia Italpress. Il Marocco è “il Paese più europeo tra i Paesi africani, rappresenta un ponte per le nostre imprese verso il continente africano” ed è “un Paese fondamentale per la stabilità e la conoscenza del Sahel, una delle aree da cui provengono alcune delle principali minacce nei confronti dell'Europa, quindi è un Paese con cui è fondamentale una collaborazione nel settore dell'intelligence e della sicurezza”. sat/mrv