MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Definita anche la seconda semifinale degli Australian Open femminili, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. A sfidare, per l’accesso al match per il titolo, saranno la ceca Karolina Muchova e l’americana Jennifer Brady, teste di serie, rispettivamente, numero 25 e 22. Impresa della Muchova nei quarti: battuta l’australiana Ashleigh Barty, numero uno del mondo e del tabellone, per 1-6 6-3 6-2; Brady ha invece eliminato la connazionale Jessica Pegula per 4-6 6-2 6-1. Nell’altra semifinale se la vedranno la statunitense Serena Williams (10) e la giapponese Naomi Osaka (3).

(ITALPRESS).