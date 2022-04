BARI (ITALPRESS) – “Purtroppo Stefano non siamo ancora riusciti a sostituirlo. Non ho mai trovato un’altra persona capace di tradurre davvero l’indirizzo politico della lotta non repressiva alla criminalità sia dal punto di vista della pubblica amministrazione, sia da quello dell’attuazione delle decisioni prese”. Con queste parole, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha ricordato, a cinque anni dalla sua scomparsa, il giovane dirigente regionale Stefano Fumarulo, nel cortile dell’Istituto Comprensivo ‘Aristide Gabellì di Bari. Il governatore ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del murale realizzato dagli artisti Emanuela Bellisario e Dario Battista con il contributo degli studenti, omaggio dell’associazione ‘Giovanni Falconè. “Stefano – ha aggiunto Emiliano – non se n’è mai davvero andato, io non ho ancora elaborato il lutto. Il murales non serve a ricordarlo, ma a fare in modo che gli studenti e chiunque passi, guardandolo, possano interrogarsi su quello che ha fatto e su quello che ancora c’è da fare”.

(ITALPRESS).

