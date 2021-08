POTENZA (ITALPRESS) – “Qualche mese fa pensavo, come molti, di non poter partecipare a questa manifestazione perchè eravamo in un momento di criticità. Il fatto che siamo qui tutti presenti significa che sono state fatte molte cose positive e che abbiamo la speranza di ritornare a una vita normale”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo a Scanzano al Premio Heraclea. “La Basilicata ha dato i natali a gente meravigliosa. Il Premio Heraclea è giunto alla decima edizione e conferisce il giusto riconoscimento ai lucani che si sono distinti e che in silenzio sono riusciti a dare uno spaccato straordinario di questa regione. Sono stati stimati a livello nazionale e internazionale per il loro fare, il loro agire, il loro mettere in campo delle iniziative apprezzate da tantissimi. Sono orgoglioso di essere il presidente di questa regione”, ha aggiunto Bardi.

“Mi rivolgo ai più giovani, che sono nel mio cuore. Il messaggio di speranza che mi sento di dare è quello di essere fiduciosi, di seguire le orme di coloro che si sono distinti nel nostro territorio e soprattutto di andare avanti. Lo abbiamo fatto nelle Olimpiadi nelle specialità di corsa, dove siamo andati benissimo. Stiamo correndo sul piano vaccinale, dobbiamo andare avanti e in questa corsa – ha concluso Bardi – non dobbiamo dimenticare nessuno, soprattutto le persone che hanno più bisogno”.

