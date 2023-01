POTENZA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto il Colonnello Biagio Antonio Ferraro, Comandante Militare Esercito “Basilicata”. Dall’incontro, svoltosi in un clima ospitale e cordiale, è emersa la volontà di rinnovare e consolidare la sinergia istituzionale oltre alla reciproca disponibilità nel voler condividere progetti e linee d’azione volte ad una sempre maggior tutela delle Comunità locali. Al termine dell’incontro, il Presidente Bardi, dopo aver ricevuto in dono dal Colonnello Ferraro il CalendEsercito 2023, ha ringraziato il Comando Militare Esercito “Basilicata” per l’impegno profuso sul territorio e per gli ottimi rapporti già in essere con la collettività lucana.

– foto: uficio stampa Regione Basilicata

(ITALPRESS).