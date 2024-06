PALERMO (ITALPRESS) – “Ogni giorno lavoriamo per raggiungere l’obiettivo che definiamo ‘burocrazia zerò nonostante abbiamo una carenza di organico di circa 60 unità. Tuttavia, lavoriamo circa centomila protocolli per anno in 3 giorni al massimo. Le imprese possono essere servite al meglio solo se facciamo rete tra istituzioni”. Lo ha detto Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna, intervenuto nel pomeriggio al convegno organizzato dall’Irfis, moderato dalla giornalista Marina Turco, sulle misure finanziarie sul nuovo piano industriale, in corso questo pomeriggio nella sede della Camera di Commercio a Palermo. “Lavoriamo intensamente per la digitalizzazione nell’ottica della Camera del futuro – ha aggiunto – e abbiamo formato 600 Neet che abbiamo messo a disposizione delle nostre imprese per i loro processi di digitalizzazione. Oggi, attraverso la nostra Infocamere Regione Siciliana ed Irfis hanno una piattaforma veloce moderna pratica ed efficiente che utilizza già anche l’intelligenza artificiale”.

