Barcellona “Burocrazia zero per le imprese, è il nostro obiettivo”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'obiettivo della Camera di Commercio di Palermo Enna è quello della cosiddetta 'burocrazia zero' e di aiutare le imprese a conseguire un più alto livello di digitalizzazione dei processi aziendali, offrendo gratuitamente gli strumenti che permettono una migliore performance in termini di produttività, pratiche gestionali ed innovazione". Così il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna, Guido Barcellona, a margine della presentazione del corso per la gestione della nuova piattaforma "Commercio estero". L'iniziativa è organizzata dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, in collaborazione con Infocamere. La nuova piattaforma consentirà alle imprese, alle persone fisiche e ai professionisti di trasmettere al Sistema Camerale le richieste per il rilascio dei certificati d'origine delle merci, fornendo tutta la documentazione necessaria. vbo/gtr