L’organizzazione non governativa “Alarm Phone” ha fatto appello alle autorità maltesi per intervenire, al più presto possibile, per salvare 34 migranti che si trovano in pericolo nella zona di ricerca e soccorso maltese. La Ong ha riferito che la barca era già in pericolo al largo delle coste libiche e ha cercato aiuto a causa dei forti venti e delle onde. Le autorità sono state informate che l’imbarcazione su cui viaggiano i migranti rischia di capovolgersi. Nel frattempo, la nave mercantile Berlin Express è salpata verso il gruppo di migranti. E’ stato inoltre confermato che un aereo dell’agenzia Frontex Eagle 2 è decollato per un volo da Catania in direzione della nave, per confermare la posizione dell’imbarcazione in difficoltà. Alarm Phone ha riferito che tutti i 34 migranti hanno superato la notte, ma non sono riusciti a salire sulla Berlin Express a causa del mare agitato. L’Ong ha condannato le autorità maltesi per non essere intervenute nelle operazioni di soccorso.(ITALPRESS).

