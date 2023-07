ROMA (ITALPRESS) – L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari torna ad ospitare le gare del Campionato Mondiale FIM Superbike dopo un’assenza in calendario di tre anni. E con Imola tornano in azione anche alcune mescole che Pirelli non aveva inserito nell’allocazione per l’ultimo round di Donington viste e temperature piuttosto basse e il nuovo asfalto del circuito inglese. Si tratta della morbida SC0 anteriore, che ha fatto il suo debutto assoluto nella gamma Pirelli proprio quest’anno, e della extra soft SCQ di sviluppo in specifica C0004 che, dopo il battesimo della pista avvenuto a Misano, ora torna a disposizione dei piloti per le qualifiche e la Superpole Race. Al posteriore Pirelli continuerà inoltre il lavoro di confronto tra SCX di gamma e SCX di sviluppo B0800. “Torniamo a correre su una pista che conosciamo bene e che ha ospitato il Mondiale Superbike già in 17 occasioni, l’ultima nel 2019 – le parole di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Rispetto al round di Donington, le condizioni saranno molto diverse: ci aspettiamo temperature molto più alte e un asfalto meno aggressivo ed è per questo che nell’allocazione per Imola sono previste la SC0 anteriore e la nuova SCQ in specifica C0004 che abbiamo visto in azione a Misano”. “All’anteriore avremo quindi la gamma al completo, dalla più morbida SC0 alla più dura SC2, e potremo continuare il lavoro iniziato a Barcellona, e poi proseguito a Misano, di verifica delle prestazioni della nuova morbida anteriore. Per quanto riguarda le soluzioni posteriori, continua il confronto tra la SCX di gamma e quella di sviluppo in specifica B0800 mentre nelle qualifiche e in Superpole Race la nuova SCQ verrà nuovamente messa alla prova soprattutto per comprenderne le potenzialità sulla durata di 10 giri della gara breve. L’obiettivo con questa nuova SCQ, come dichiarato a suo tempo, è quello di avere una soluzione che, pur mantenendo prestazioni di picco notevoli, sia in grado di coprire agevolmente la distanza della Superpole Race”, ha concluso Barbier.

