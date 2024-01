Barbera “Produzione di olio dimezzata nel 2023 e prezzi triplicati”

PALERMO (ITALPRESS) - "Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti: oggi a gennaio ci sono 24 gradi e tutti i bacini sono vuoti, abbiamo avuto in autunno e inverno dieci giorni di piovosità in tutto. Questo caldo eccessivo che si protrae dall'inizio dell'anno scorso ha determinato il bruciarsi della fioritura, con un calo produttivo di oltre il 50%". A dirlo è l'imprenditore olivicolo Manfredi Barbera a margine della kermesse 'L'isola del tesolio', tenutasi allo Splendid Hotel La Torre, a Palermo. "Veniamo da un'annata con un calo del 50%, ma se non piove gli alberi neanche faranno i fiori per l'anno prossimo e ciò significa non avere produzione - aggiunge Barbera, -. Già i prezzi sono più che raddoppiati, tra qualche mese rischiamo di dover comprare l'olio come il Dom Pérignon".