Barbaro “La stabilità del Governo Meloni si vede anche nelle politiche ambientali”

ROMA (ITALPRESS) – “Un Governo stabile non è soltanto una garanzia politica: è la condizione per costruire il futuro. Con il Governo Meloni l’Italia ha ritrovato continuità, autorevolezza e capacità di visione. E questa stabilità si vede anche nelle politiche ambientali, dove siamo passati dagli slogan ai fatti”. Così il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro. “Abbiamo cambiato il modo di guardare all’ambiente. Per noi tutela non significa immobilismo, né chiudere i territori sotto una campana di vetro. Significa custodire il patrimonio naturale italiano rendendolo vivo, accessibile, produttivo di cultura, ricerca, turismo, educazione ambientale e sport. Le aree protette devono essere luoghi di identità, non musei del divieto”, aggiunge.

Sul fronte energetico “da mesi il Governo lavora per la riduzione del caro energia. I 5 miliardi previsti dal Dl Bollette ne sono un esempio. Percorso che abbiamo seguito come Mase in Parlamento”. Particolare rilievo anche allo sport sostenibile: “Per la prima volta i temi sportivi sono entrati nelle deleghe del ministero dell’Ambiente. Per noi lo sport è crescita, salute, comunità, educazione al rispetto dei luoghi”. Infine, la cooperazione internazionale: “Anche fuori dai confini nazionali l’Italia ha scelto una strada chiara: collaborazione paritaria, non predatoria, con il Piano Mattei”. “Questo è il senso del nostro lavoro, difendere l’ambiente senza fermare lo sviluppo, proteggere la natura senza dimenticare l’uomo, valorizzare i territori senza abbandonarli alla burocrazia”, conclude.

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