Barbagallo “Un patto per rilancio paese partendo dal Sud”

"Vogliamo siglare un patto per il Paese. Bisogna fare infrastrutture, spendere 80 miliardi di infrastrutture che sono finanziate al nord, al centro e al sud". Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, per la sua prima uscita ufficiale dopo il lockdown, a Palermo, dove sono state lanciate le proposte del sindacato per il rilancio del Mezzogiorno. vbo/mrv/red