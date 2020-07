AIDONE (ENNA) (ITALPRESS) – Anthony Barbagallo è stato nominato per acclamazione nuovo segretario regionale del Pd in Sicilia. L’elezione è avvenuta nell’anfiteatro di Morgantina (Aidone). “Il Pd siciliano – dice Barbagallo – vuole andare verso la riscossa della nostra terra. Abbiamo scelto proprio oggi questo luogo straordinario di Morgantina per dare un segnale che vogliamo una Sicilia che riparta dai nostri siti Unesco, dai nostri beni culturali che non sono stati per niente valorizzati”.

“Basta egoismi, pensiamo al Paese”, afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti in vista di possibili alleanze con M5s per le amministrative. “Ogni regione decide rispetto al territorio – aggiunge – Io dico sempre che forze politiche che stanno governando insieme l’Italia hanno il dovere etico e morale almeno di provarci sui contenuti e sul modello di sviluppo”. Presente anche il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano che ha sottolineato: “Mai come in questo momento l’interesse dell’Italia e del Sud coincide con l’interesse dell’Europa”.

(ITALPRESS).