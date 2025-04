WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Nell’attuale contesto, in cui la governance economica globale basata su regole si trova ad affrontare nuove sfide, istituzioni finanziarie internazionali come il Gruppo della Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale assumono un’importanza ancora maggiore. Per 80 anni hanno promosso la stabilità economica e finanziaria, la riduzione della povertà e lo sviluppo. Il loro ruolo rimane vitale nella finanza globale e offre il miglior rapporto qualità-prezzo per gli aiuti dei donatori. Meritano – e hanno – il nostro sostegno. Ma l’autocompiacimento è inaccettabile: tutte le istituzioni finanziarie internazionali devono migliorare la propria efficienza e sfruttare i rispettivi vantaggi comparativi per garantire l’impatto e rafforzare la propria capacità di soddisfare le priorità dei paesi in via di sviluppo. Devono operare come un sistema in modo selettivo, coordinato e collaborativo”. Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, al Development Committee di Washington.

“In questo spirito, abbiamo sostenuto l’evoluzione del Gruppo Mondiale di Governo, con una rinnovata attenzione alla riduzione della povertà e alla promozione della prosperità condivisa per un pianeta vivibile”, ha aggiunto Panetta.

“Il mondo sta affrontando un allarmante aumento di conflitti e acute tensioni geopolitiche. Condizioni di sicurezza persistentemente deboli, scontri improvvisi in paesi fragili, colpiti da conflitti e violenze, e battute d’arresto nel commercio internazionale hanno conseguenze interconnesse di vasta portata, che in ultima analisi minano i nostri sforzi per ridurre ulteriormente la povertà estrema e mettono a rischio decenni di progressi“, ha aggiunto sul tema della povertà.

“Il nuovo approccio del Gruppo Mondiale alla creazione di posti di lavoro dovrebbe includere un rinnovato impegno a investire nell’istruzione e nelle competenze delle persone; dovremmo inoltre ampliare la copertura e migliorare l’efficienza dei sistemi di protezione sociale. Questi sforzi sono essenziali per aumentare la resilienza, ampliare le opportunità e promuovere la trasformazione economica. Poiché l’intelligenza artificiale guida il cambiamento, garantire benefici equilibrati tra i settori e la società è fondamentale. È altrettanto importante che il Gruppo Mondiale collabori con i Paesi clienti per identificare e affrontare gli ostacoli allo sviluppo del settore privato. Ciò richiede il miglioramento della qualità delle istituzioni e della regolamentazione, un utilizzo più efficace dei finanziamenti per le politiche di sviluppo e il rafforzamento delle infrastrutture di mercato”, ha concluso il governatore di Bankitalia.

