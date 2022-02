ROMA (ITALPRESS) – La Banca d’Italia è impegnata da tempo nell’ambito delle proprie funzioni di banca centrale, investitore e supervisore ad analizzare con ricerche e contributi i temi dei rischi climatici e della sostenibilità. Nel luglio del 2021 la Banca ha pubblicato la Carta degli investimenti sostenibili che indica principi, criteri e impegni mediante i quali intende dare concretezza alla propria azione, in qualità di investitore, a favore di un modello di crescita economica sostenibile. Già da diversi anni inoltre la Banca d’Italia ha indirizzato le proprie azioni per diminuire progressivamente l’impatto ambientale delle sue attività, riducendo le emissioni di gas serra, i consumi di energia e di risorse naturali e la produzione di rifiuti.

L’impegno della Banca si è riflesso, nel corso della Presidenza Italiana del G20, in un ruolo propulsivo per definire un ambizioso programma pluriennale per la finanza sostenibile e la lotta al cambiamento climatico. Inoltre dal 2022 la Banca è entrata a far parte del Comitato d’Indirizzo del Network for Greening the Financial System.

Per dare un ulteriore impulso alla sua azione sui temi della sostenibilità la Banca d’Italia ha deciso di istituire un Comitato Cambiamenti climatici e sostenibilità. Il Comitato, presieduto da un membro del Direttorio, contribuirà a definire la strategia dell’Istituto sulla finanza sostenibile. La Banca ha anche costituito al proprio interno un Nucleo Cambiamenti climatici e sostenibilità, composto da esperti di finanza sostenibile, che segue l’evoluzione delle discussioni in materia, stimola e coordina le analisi, favorisce la condivisione delle informazioni tra i partecipanti ai diversi gruppi di lavoro nazionali e internazionali.

Il Nucleo collabora anche con le analoghe strutture di recente create presso la Banca centrale europea e alcune altre banche centrali nazionali.

In occasione dell’istituzione del Comitato e del Nucleo, il sito della Banca d’Italia si arricchisce di una nuova sezione sulla Finanza sostenibile che si snoda attraverso sottosezioni tematiche che raccolgono i documenti sulle principali attività della Banca (Investimenti sostenibili, Politica monetaria, Vigilanza bancaria, Stabilità finanziaria, Studi, Interventi).

(ITALPRESS).

